У львів’янина вилучили 4 тис. фальшивих євро
13:09, 10 березня 2011Львів
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Затримали на Прикарпатті
Львів. 10 березня. УНІАН. В Івано-Франківській області під час проведення спецоперації працівники міліції затримали 30-річного безробітного мешканця Львова, в якого вилучили 20 фальшивих купюр номіналом 200 євро.
Про це УНІАН повідомили у ДГЗ МВС України.
За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) КК України.
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