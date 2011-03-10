У львів’янина вилучили 4 тис. фальшивих євро

Львів. 10 березня. УНІАН. В Івано-Франківській області під час проведення спецоперації працівники міліції затримали 30-річного безробітного мешканця Львова, в якого вилучили 20 фальшивих купюр номіналом 200 євро.

Про це УНІАН повідомили у ДГЗ МВС України.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) КК України.