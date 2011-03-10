Україна та Польща впораються, – Платіні

Країни-організатори Євро-2012 у тандемі з УЄФА неодмінно впораються з підготовкою та проведенням чемпіонату. Впевненість в цьому в інтерв’ю провідному німецькому виданню «Kicker» висловив президент Європейського футбольного Союзу Мішель Платіні.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

За його словами, не дивлячись на всі проблеми, підготовка до турніру знаходиться на хорошому рівні. «Все добре. Вода камінь точить. Повірте мені, ми впораємося», – наголосив М.Платіні.

Крім того, керівник УЄФА вчергове акцентував на тому, що право на організацію чемпіонату Європи Україні та Польщі надав Виконавчий Комітет УЄФА, і це рішення є правильним. «Я мав досвід одного з організаторів чемпіонату світу у Франції 98-го року. Це неймовірно складне завдання. Звичайно, Україна та Польща є кроком на Схід. Ці країни ніколи не проводили подібних заходів. Це також серйозний виклик для УЄФА», – сказав Мішель Платіні.