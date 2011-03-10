Україна встигає з усіма об’єктами, – Азаров

Прем’єр-міністр України Микола Азаров задоволений підготовкою України до чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В інтерв’ю газеті «Час регіонів» напередодні річниці свого прем’єрства, глава уряду висловив впевненість, що всі заплановані об’єкти будуть завершені вчасно.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

«Я загалом задоволений результатами підготовки України до Євро. Хорошими темпами ведеться будівництво і реконструкція стадіонів, аеропортів, доріг. У нас вже немає ніяких сумнівів, що в першому кварталі 2012 року ми всі заплановані роботи закінчимо», – зазначив урядовець. Він акцентував, що завдяки високим темпам будівництва вчасно здадуть НСК «Олімпійський», на якому цього року мають відбутися перші футбольні поєдинки.

За словами прем’єра, бюджетні витрати на Євро-2012 необхідно використати максимально ефективно, на додачу, слід залучати кошти інвесторів. «Бюджетних коштів на проведення фіналу чемпіонату повністю не вистачить. Але крупні інфраструктурні об’єкти – магніт для інвестицій, плацдарм, з якого бізнес може розвиватися. Тому на місцях мають проявити ініціативу гнучкість при створенні умов для інвесторів. Це завдання стоїть передусім перед керівниками міст, приймаючих Євро-2012», – підкреслив прем’єр.

Микола Азаров похвалив непростий, але результативний 2010-й рік у підготовці до турніру. Зокрема, за минулий рік було збудовано тисячу км доріг, 7 крупних транспортних розв’язок, 48 шляхопроводів і мостів, введені в дію три станції метро в Києві, одна станція метро в Харкові. «Євро-2012 має стати поштовхом для розвитку регіонів. Зокрема, для розвитку інфраструктури – аеропортів, доріг, готелів, комунікацій, не тільки в регіонах, які визначені для проведення чемпіонату, а й на всій території країни», – вважає глава уряду.