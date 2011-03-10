Львівська залізниця забруднює водойми

Київ. 10 березня. УНІАН. Державна екологічна інспекція у Закарпатській області виявила порушення у діяльності Львівської залізниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Так, за підсумками перевірки додержання природоохоронного законодавства Ужгородською дистанцією водопостачання підприємства «Львівська залізниця» та за результатами проведених інтрументально-лабораторних вимірювань було встановлено забруднення поверхневих водойм області.

Зокрема, у потік Мочарка, водойму комунально-побутової категорії, каналізаційними очисними спорудами (КОС) ст. Королево було скинуто 7,976 тис.м3 недостатньо очищених стічних вод з перевищенням нормативів гранично допустимого скиду по нафтопродуктах, а у р. Тиса каналізаційними очисними спорудами ст. Саловка – скинуто 2,216 тис.м3 недостатньо очищених стічних вод з перевищенням нормативів гранично допустимого скиду по декількох хімічних речовинах.

Внаслідок зазначених порушень Водного кодексу України визначено об’єм заподіяної шкоди та виставлено претензію для добровільного відшкодування. У разі залишення претензій без відповіді Державною екологічною інспекцією буде подано позовну заяву до Господарського суду Закарпатської області щодо стягнення, зазначають в Мінприроди.