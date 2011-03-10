«Львівобленерго» запровадило цілодобовий «телефон довіри»
Для запобігання фактам зловживань
Львів. 10 березня. УНІАН. ВАТ «Львівобленерго» запровадило «телефон довіри» (032) 239-23-28, який працює в цілодобовому режимі.
Як повідомили УНІАН у ВАТ «Львівобленерго», мешканці Львівщині можуть за «телефоном довіри» надати інформацію про:
неправомірні дії та некоректну поведінку працівників Товариства при виконанні ними своїх обов’язків;
зловживання з боку працівників Товариства;
факти крадіжок електричної енергії, електрообладнання;
факти порушення чинного законодавства України при наданні послуг з електропостачання.
«Інформація буде використана для запобігання фактам зловживань зі сторони працівників Товариства, підвищення якості обслуговування споживачів та послуг електропостачання», - наголошується у повідомленні ВАТ «Львівобленерго».