Губернатор видав доручення за підсумками прийому громадян

Львів. 10 березня. УНІАН Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк видав доручення за результатами проведення прийому громадян в прямому ефірі 4 березня 2011 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, у дорученні йдеться про вирішення питання забезпечення транспортним сполученням с. Іванів Перемишлянського району, вжиття заходів щодо недопущення закриття Підкамінської лікарні Бродівського району, з’ясування ситуації з нагородженням почесним званням «Мати-героїня України» багатодітної матері М. Курило з с.Чемеринці Перемишлянського району та низки інших питань.