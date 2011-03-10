10 березня в історії

У 1535 році іспанські мореплавці відкрили Галапагоські острови.

Галапагоські острови — архіпелаг у Тихому океані, розташований за 965 кілометрів на захід від узбережжя Еквадору; складаються з 13 основних вулканічних островів, 6 невеликих острівців і 107 скель та намивних територій. Острови відомі тим, що саме тут Чарльз Дарвін проводив свої дослідження, які зокрема наштовхнули його на створенення еволюційної теорії походження видів.

1861 рік — у Санкт-Петербурзі у будинку Академії мистецтв, де проживав останні роки, у віці 47-и років пішов з життя Тарас Шевченко.

12 березня його було поховано на Смоленському кладовищі у Петербурзі, а в травні, за заповітом, тіло Шевченка було перевезено в Україну і поховане у Каневі на Чернечій горі.

1865-й — у Перемишлі під час першого на Західній Україні шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання пісні "Ще не вмерла Україна" Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського, що згодом стала національним гімном.

В 1876-му Александр Грехем Белл вперше зумів додзвонитись до свого помічника Томаса Уотсона, котрий знаходився у сісудній кімнаті, і сказати йому "Містер Уотсон, зайдіть до мене, ви мені потрібні", так, щоб той зрозумів прохання.

Злі язики говорять, що експерименти тривали вже близько року і Уотсон, прерасно знаючи, що саме говорить шеф, швидше вирішив зробити йому приємне, ніж дійсно зрозумів голос з трубки. Як би там не було, але саме цей день вважається першим, коли людина, приклавши телефонну слухавку до вуха, почула звернені до неї слова.

1910 року в Китаї було заборонено рабство.

1939 рік — у Москві розпочав роботу XVIII з`їзд ВКП(Б), котрий констатував перемогу соціалізму в СРСР і прийняв рішення про "поступовий перехід від соціалізму до комунізму".

1967-го в Мехіко народилися восьмеро близнюків (перший подібний зареєстрований випадок).

1987 року офіційний Ватикан заявив про неприйняття католицькою церквою процедур сурогатного материнства та штучного запліднення.

10 березня народилися:

1787 рік — Устим Кармалюк, український народний герой, керівник боротьби селян Поділля проти кріпацтва.

1845 року народився Олександр III, російський імператор в 1881-1894 роках, удостоєний епітету "Миротворець". За часів його правління Росія не вела жодної війни.

В 1926-му — Олександр Зацепін, радянський композитор, автор пісень до фільмів "Діамантова рука", "Кавказька полонянка", "Іван Васильович змінює професію".

1940-й — Чак Норріс (справжнє ім`я — Карлос Рей Норріс), американський кіноактор, майстер єдиноборств, виконавець головних ролей у фільмах-бойовиках.

1947-го народився Володимир Мостовий, український журналіст, головний редактор тижневика "Дзеркало тижня" (з 1994 року).

Голова Комісії з журналістської етики (з 2001 року). Раніше працював у газетах „Вечірній Київ”, "Прапор комунізму” та "Хрещатик”.

У 1957-му народився Усама бен Ладен, саудівський шейх, „терорист №1”. Лідер широко розрекламованої ісламської терористичної організації "Аль-Каїда".

1958 рік — Шарон Стоун, американська кіноакторка .

Серед найкращих робіт — "Згадати все", "Тріска", "Останній танець", "Казино", "Диявольщина", "Спеціаліст", "Основний інстинкт".

ТСН