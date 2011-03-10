У Львові митника обікрали в хірургічній палаті

Львів. 10 березня. УНІАН. До львівських правоохоронців із заявою про крадіжку речей та документів звернулася старший інспектор митного поста «Львів-аеропорт».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, працівниця митного посту повідомила, що під час перебування в лікарні, з приміщення палати хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні на вулиці Некрасова у Львові, було викрадено її сумочку в якій знаходилося службове посвідчення, нагрудний знак працівника митного поста та мобільний телефон «Самсунг».