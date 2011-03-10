У Самбірському районі чоловік загинув обрізаючи дерева
21:58, 10 березня 2011Львів
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Трагедія у с. Мала Білина
Львівська область. 10 березня. УНІАН. У Самбірському районі Львівщини трагічно загинув 45-річний чоловік, який впав з дерева.
Як повідомили УНІАН у Самбірському райвідділі міліції, трагедія сталася в селі Мала Білина, під час обрізки дерева місцевий мешканець не втримався і впав на землю. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.
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