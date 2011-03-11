Кримчанку обікрали в опіковому відділенні львівської лікарні
12:56, 11 березня 2011Львів
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Крадіжки в медичних закладах почастішали
Львів. 11 березня. УНІАН. В опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні Львова з палати пацієнтки викрали ноутбук «ASUS».
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 21-річна жителька АР Крим, студентка юридичного факультету Національного університету бізнесу та права, звернулася до працівників міліції із заявою про крадіжку.
Як повідомляв УНІАН, днями, з палати хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, викрали речі та документи працівниці митного поста «Львів-аеропорт».
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