Кримчанку обікрали в опіковому відділенні львівської лікарні

Львів. 11 березня. УНІАН. В опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні Львова з палати пацієнтки викрали ноутбук «ASUS».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 21-річна жителька АР Крим, студентка юридичного факультету Національного університету бізнесу та права, звернулася до працівників міліції із заявою про крадіжку.

Як повідомляв УНІАН, днями, з палати хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, викрали речі та документи працівниці митного поста «Львів-аеропорт».