Кримчанку обікрали в опіковому відділенні львівської лікарні

12:56, 11 березня 2011
Львів
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Крадіжки в медичних закладах почастішали

Львів. 11 березня. УНІАН. В опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні Львова з палати пацієнтки викрали ноутбук «ASUS».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 21-річна  жителька АР Крим, студентка юридичного факультету Національного університету бізнесу та права,  звернулася до працівників міліції із заявою про крадіжку.

Як повідомляв УНІАН, днями, з палати хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, викрали речі та документи працівниці митного поста «Львів-аеропорт».

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