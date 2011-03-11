В аеропорту "Львів" завершено зведення геоматрацу

Львів. 11 березня. УНІАН. На реконструкції злітно-посадкової слуги аеропорту «Львова» завершені роботи устрою геоматрацу. Про це розповів начальник БУ-8 ТОВ "Дорожнє будівництво "Альтком" Олександр Шилюк.

«Устрій геоматрацу – це передова технологія посилення слабких основ грунту, яку ми використовували в роботі з продовжуваною ділянкою злітно-посадкової смуги. Загальна довжина геоматрацу складає 250 метрів, ширина – 85 метрів. Для його наповнення було використано близько 36 тисяч кубометрів щебеню», - повідомляє О.Шилюк.

Зараз фахівці компанії продовжують підготовку до виконання бетонних робіт на подовжуваній ділянці смуги і пероні №1: здійснюється виторфовка і вивіз непридатного ґрунту.

Крім того, найближчим часом планується розпочати роботи на 900 метрах смуги, що реконструюється.

Нагадаємо, як повідомляв голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначав, що новий термінал аеропорту «Львів» повинні задати в експлуатацію в листопаді 2011 року, а до кінця грудня – злітно-посадкову смугу.

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2010 року стадіон та аеропорт до Євро-2012 у Львові будує фірма "Альтком".