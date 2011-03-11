21 березня у Львові - акція протесту працівників освіти

Донецьк. 11 березня. УНІАН. 21-22 березня в Україні пройдуть Всеукраїнські акції протесту працівників освіти з вимогою виконання законодавства про оплату праці педагогів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова Донецької обласної організації профспілки працівників освіти та науки України Ася Горшкова, рішення про проведення протестної акції ухвалив Пленум ЦК профспілки працівників освіти та науки, який відбувся нещодавно.

Згідно з рішенням Пленуму, 21 березня акції протесту у вигляді мітингів пройдуть у всіх обласних центрах України, а також у столиці АР Крим і в місті Севастополь, а 22 березня аналогічний мітинг пройде в Києві біля стін Кабінету міністрів України.

За словами А.Горшкової, основна вимога акції – це «виконання законодавства у сфері освіти з оплати праці працівників галузі». Профспілковий лідер уточнила, що акція протесту пов`язана з «оплатою праці працівників освітньої галузі, розмір якої взагалі зараз не відповідає тому, яким повинен бути згідно із законом».

А.Горшкова пояснила, що «перший розряд тарифної сітки, за якою отримують зарплату працівники бюджетної сфери, залежить від мінімальної заробітної плати», а на сьогоднішній день «прийнятим законом про бюджет» відліковий розмір майже на половину менший, ніж мінімальна заробітна плата. «Тобто, кожен вчитель сьогодні щомісячно недоотримує 300-400 грн. Оскільки перший розряд тарифної сітки не відповідає законодавчій нормі», - зауважила А.Горшкова.