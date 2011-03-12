Євро-2012 - головна тема стенду України на Міжнародній туристичній біржі в Берліні

Київ. 12 березня. УНІАН. Головною темою презентаційного стенду України на Міжнародній туристичній біржі в Берліні є Чемпіонат Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Міжнародна туристична біржа (ITB), що триває з 9 по 13 березня в Берліні, є найбільшою туристичною виставкою в світі, яка реально сприяє популяризації туристичного потенціалу країн. Очікується, що цього року виставку огляне близько 200 тис. відвідувачів, які ознайомляться з експозицією 11 тис. експонентів, що представляють понад 180 держав світу.

Традиційно участь у ITB бере й Україна. Цього року до численної делегації нашої країни увійшли представники урядових установ, туристичних операторів та Національного агентства з підготовки України до Євро-2012.

9 березня у рамках ІТБ відбулося урочисте відкриття стенду України за участі заступника міністра культури та туризму Юрія Артеменка, посла України у ФРН Наталії Зарудної, заступника голови Національного агентства з підготовки до Євро-2012 Валерія Жалдака, представника німецького Товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Лео Кройца, директора «Національного туристичного офісу» Олега Литвяка та керівника ДП «Україна-Всесвіт» Романа Кожари.

Головними темами презентаційного стенду України на ITB є Чемпіонат Європи з футболу 2012 року, приймаючі міста турніру, а також Одеса, Крим і Карпати. Цього року українську експозицію було підготовлено за сприяння німецького Товариства міжнародного співробітництва в рамках технічної допомоги Україні на підготовку до Євро-2012.