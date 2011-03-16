Половина львів’ян не ходить в кав’ярні, – соцопитування

Львів. 16 березня. УНІАН. Постійними відвідувачами кав’ярень можна вважати не більше 10% львів’ян: 2% відвідують кав’ярні щодня або майже щодня і ще 8% - кілька разів на тиждень. 20% львів’ян відвідують кав’ярні кілька разів на місяць, а ще стільки ж – рідше ніж раз на місяць. Разом з тим, половина львів’ян взагалі не ходить у кав’ярні. Такі результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у лютому. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Рейтингу».

Найчастіше ходять у кав’ярні молодь та люди середнього віку. Також варто відзначити, що чоловіки бувають у кав’ярнях частіше за жінок, як і працюючі частіше ніж непрацюючі.

Найчастіше львів’яни «йдуть на каву» щоб поспілкуватися зі знайомими та друзями (62%) або ж зустрівши людину, яку давно не бачили (44%). Дещо рідше «йдуть на каву» щоб відсвяткувати якусь подію (32%), перепочити кілька хвилин (24%), провести ділові переговори (18%) або перекусити (12%). Значно рідше львів’яни «йдуть на каву» щоб скоротати час або познайомитися з новими людьми (7% і 4% відповідно).

При цьому молодь частіше за інших «іде на каву» щоб поспілкуватися зі знайомими; люди середньої вікової категорії – щоб перепочити, зустрівши людину, яку давно не бачили або провести ділові переговори.

Найчастіше відвідують кав’ярні львів’яни, які п’ють каву три і більше разів на день – лише чверть з них не відвідують ці заклади взагалі, тоді як серед респондентів, які вживають каву не більше одного разу на день, таких половина.

Дослідження проводилося 19-28 лютого у Львові. Методом інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face) було опитано 827 респондентів віком від 16 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,7%, для значень близьких до 30% - не більше 2,3%, для значень близьких до 10% - не більше 1,6%.