Дівчина травмувалася в тролейбусі

Львів. 16 березня. УНІАН. У Львові 19-річна дівчина травмувалася в салоні тролейбуса. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 15 березня у чергову частину відділу ДАІ міста Львова з травмпункту №3 надійшло повідомлення про звернення до них за медичною допомогою із тілесними ушкодженнями 19-річної місцевої жительки.

Дівчина повідомила, що тілесні ушкодження вона отримала 14 березня о 14.30 у місті Львові на вул. Устияновича, будучи пасажиром тролейбуса №104, який рухався за маршрутом №12.

У цій ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді забоїв м’яких тканин тім’яної ділянки голови та після надання медичної допомоги відпущена додому.



Обставини цієї автопригоди з’ясовуються.