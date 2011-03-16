Понад 100 клієнтів центрів зайнятості Львівщини стали підприємцями

Львів. 16 березня. УНІАН. Цього року вже понад 100 клієнтів центрів зайнятості Львівської області, що залишилися без роботи, скористалися одноразовою виплатою допомоги з безробіття для організації власної справи.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформації та взаємодії з соціальними партнерами і громадськістю Львівського обласного центру зайнятості.

Види діяльності, які вони обрали для ведення бізнесу, різні. Чи не найбільше осіб бізнес-плани пов’язали зі сферою торгівлі. Чимало колишніх клієнтів служби зайнятості, змінивши статус безробітного на підприємця, нині розгортають діяльність із надання юридичних, консультаційних, комп’ютерних, перукарських послуг, реставрують подушки, розвивають сферу зеленого туризму, організовують активний відпочинок і навіть весілля, беруться за створення клінингової компанії, виробництво медійного продукту тощо.

Обласна служба зайнятості активно підтримує підприємницькі ініціативи безробітних. Ті, хто виявляє інтерес до бізнесової діяльності, можуть отримати інформаційні, консультаційні, юридичні послуги, підвищити рівень знань на цільових курсах з основ ведення підприємництва. Посадовці центрів зайнятості також допоможуть їм визначитися із бізнес-ідеєю та складанням бізнес-плану. А вже після успішного захисту підприємницьких намірів на засіданні відповідної комісії пошуковцям праці надається фінансова підтримка – одноразова виплата допомоги з безробіття для започаткування власної справи.

Як свідчить практика, чимало колишніх безробітних нині міцно утвердили свої позиції у бізнес-середовищі Львівщини і вже у ролі працедавців стали надійними партнерами служби зайнятості.