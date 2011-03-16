На Львівщині перевірять формування тарифу на квартплату

Львів. 16 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав доручення перевірити складові тарифу на квартплату у Львівській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Провести детальний аналіз розрахунків за спожитий природний газ та енергоносії у Львівській області, разом з правоохоронними органами встановити причини несплати за тепло та енергоносії, вивчити питання формування тарифу на квартплату в частині того, скільки відсотків припадає на оплату за тепло та енергоносії, а скільки на інші види послуг (прибирання прибудинкової території, сходових кліток, вивіз сміття і т.д.)», – такі доручення дав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк за підсумками селекторної наради щодо розрахунків за спожитий газ та теплопостачання, яка відбулась під головуванням першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва.

Під час селекторної наради перший віце-прем’єр-міністр наголосив на тому, що протягом двох тижнів всі заборгованості по оплаті за тепло та енергоносії мають бути погашені.

Голова Львівської ОДА М. Цимбалюк за підсумками наради також додав, що у понеділок під час селекторної наради з головами РДА буде розглянуто згадані питання.

У Львівській області за 2011 рік борги теплопостачальних підприємств по сплаті за спожитий природний газ становлять 126 млн грн (рівень проплати становить 56%, що є одним з найвищих показників розрахунку по Україні, середній показник в країні 40%).