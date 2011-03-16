На Львівщині затримано 26-річного вандала

Львівська область. 16 березня. УНІАН. У Львівській області правоохоронці затримали 26-річного вандала.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, в одному із сіл Жидачівського району затримано 26-річного місцевого мешканця, який на цвинтарі із могил викрадав металеві конструкції.

За даним фактом ведеться слідство.

Додамо, що з початку року в Жидачівському районі це вже не перший випадок, коли правоохоронцям вдається затримати вандалів. Так, на початку лютого міліціянти затримали трьох цвинтарних вандалів. Затримані викрадали хрести з нержавіючої сталі. А вдома розпилювали їх і здавали у пункт прийому металобрухту райцентру.

Затримані пошкодили понад 28 могил.

