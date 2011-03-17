Офіційний курс валют на 17 березня

Львів. 17 березня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.3900 (на 16 березня – 793.5100). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1108.2535 (на 16 березня – 1106.7877)

10 RUR – 2.7719 (на 16 березня – 2.7683)

100 PLN – 272.8009 (на 16 березня – 271.6555).

Усі курси валют на 17 березня 2011 року.

Зазначимо, що 16 березня у банку «Львів» курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні були такі: USD – 794.000 / 798.000, EUR – 1102.000 / 1115.000, RUB – 2.4500 / 2.7700 та PLN – 269.000 / 278.000.