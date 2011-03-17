50 боєприпасів війни виявлено на Львівщині

Львів. 17 березня. УНІАН. З початку року у Львівській області виявлено 50 вибухонебезпечних предметів та 7 патронів в 15 місцях (знешкоджено 48 боєприпасів та 7 патронів).

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

Зокрема 15 березня в с. Межиріччя Сокальського району на власному подвір’ї чоловік під час проведення земляних робіт виявив два предмети ззовні схожі на артилерійські снаряди часів Великої Вітчизняної війни.

Місце виявлення боєприпасів огороджено виставлено охорону. Подано заявку начальнику 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ МНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження боєприпасів.