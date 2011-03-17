У Львові будуть силові змагання «Козак 2011»
Так, молодь оберігають від негативного впливу вулиць
Львів. 17 березня. УНІАН. Завтра у Львові відбудеться відкрита Першість клубу «ЮНІОР» з силових видів спорту «Козак 2011».
Захід проходитиме, як повідомили УНІАН у мерії Львова, в приміщенні спортивного клубу «Юніор» за адресою вул. Варшавська, 167. Організовує змагання Установа дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Шевченківського району Львова управління молоді, сім’ї та спорту.
У змаганнях візьмуть участь близько 25 учасників старшого шкільного віку. Вони є вихованці спортивного клубу «Юніор» та ГО «ЮНІОР». А підтримають учасників змагань представники інших молодіжних клубів Шевченківського району та усі глядачі.
Мета змагань – популяризація спорту серед дітей та молоді.
Визначення кращих атлетів Шевченківського району з силових видів спорту відбудеться після визначення таких показників, як підтягування, жим штанги лежачи та гиря.
Розпочнеться захід об 18.00.