Завтра стартує тиждень дитячого читання

Львів. 17 березня. УНІАН. Завтра у місті розпочнеться Всеукраїнський тиждень дитячого читання, який традиційно проводиться в усіх бібліотеках Централізованої бібліотечної системи для дітей міста під час весняних канікул.

Як повідомили УНІАН у мерії, захід триватиме до 28 березня. Як повідомила директор Централізованої бібліотеки Валентина Галушко, завтра протягом дня з 11.00 до 17.00 пройде низка заходів. Головною подією дня стане театралізоване дійство «Гармидер у книжковій країні». У програмі заходу – літературна вікторина, арт-імпровізація «Чудова книжкова компанія», музичне попурі «Читання для реготання» та живе спілкування з гостями.

Впродовж тижня юні читачі зможуть взяти участь у різноманітних заходах, які проводитимуться у дитячих бібліотеках.

Завершиться тиждень 28 березня промоційно-інформаційним десантом «Читають всі і скрізь». Читачі та волонтери дитячих бібліотек міста вийдуть на вулиці, в парки, дошкільні установи, на дитячі майданчики й читатимуть всім бажаючим найцікавіші книги, щоб переконати кожного слухача: читання – найбільша насолода.