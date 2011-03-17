Призначено держстипендії видатним діячам спорту Львівщини
10:28, 17 березня 2011Львів
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У переліку троє львів’ян
Львів. 17 березня. УНІАН. Президент Віктор Янукович призначив державні стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту Львівської області. Відповідний Указ розміщений на сайті Глави держави.
Серед стипендіатів – троє представників Львівської області.
Зокрема стипендії призначено Володимиру Зименку – 1935 року народження, заслуженому мастеру спорту СРСР зі стендової стрільби, Івану Ковальчуку – 1961 року народження, майстру спорту СРСР міжнародного класу з веслування на байдарках і каное, багаторазовому чемпіону СРСР та України та Геннадію Пінському – 1932 року народження, заслуженому тренеру СРСР і України з водного поло.
Указ підписано 2 березня 12011 року.
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