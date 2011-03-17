На Львівщині взялися за рибалок-браконьєрів

Львів. 17 березня. УНІАН. Екоінспектори Львівщини провела рейдові перевірки по боротьбі з браконьєрством на території водойм Кам’янка-Бузького району.

У результаті проведеної роботи, як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, виявлено факт незаконного лову риби в 500-метровій охоронній зоні греблі Добротвірського водосховища. Чоловіка, який рибалив забороненим знаряддям, притягнуто до адмінвідповідальності. У порушника вилучено 50 м браконьєрської сітки та інші допоміжні засоби лову.

На скидному каналі теплообмінних вод Добротвірської ТЕС у ще одного рибалки-браконьєра вилучено сітку-павук, складено протокол про адмінправопорушення. Матеріали буде скеровано в місцевий районний суд.

Поблизу с. Сілець на Добротвірському водосховищі виявлено дві безгосподарні риболовні сітки, загальною довжиною 200м, у яких знаходилось близько 35 кг риби. Інспекторами вилучено браконьєрські сітки з водойми.

Сума заподіяної шкоди встановлюється.