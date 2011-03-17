З 25 березня відновлять рух транспорту до села Іванів

Львівська область. 17 березня. УНІАН. До села Іванів Старосамбірського району буде відновлено рух автотранспорту та організовано торгівлю товарами першої необхідності вже до кінця цього місяця. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Старосамбірська РДА на виконання доручення голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка у прямому ефірі програми «Особистий прийом» від 4 березня щодо звернень мешканців с.Іванів Чаплівської сільської ради, провела спільну нараду з керівниками автотранспортних підприємств та дорожньою службою району, щодо транспортного забезпечення с.Іванів.

Зараз філією «Старосамбірський райавтодор» проводяться роботи, щодо приведення дороги на ділянці Засадки – Іванів до належного експлуатаційного стану та облаштування місця розвороту для транспортних засобів. Після завершення цих робіт з 25 березня буде відновлено рух пасажирського транспорту до с.Іванів.

Крім того, з 25 березня буде організовано торгівлю товарами першої необхідності в с.Іванів. Зараз проводяться заходи власником приміщення магазину щодо приведення його до належного санітарного стану та завезення товарів.