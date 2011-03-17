У Японії - черговий землетрус

Київ. 17 березня. УНІАН. Черговий потужний землетрус магнітудою 6,1 стався біля східного побережжя Японії. Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 546 кілометрів на північний схід від Токіо, його осередок залягав на глибині 25 кілометрів. У районі острова Хонсю 11 березня стався один з найпотужніших в історії Японії землетрусів магнітудою 9,0. Він викликав цунамі заввишки понад десять метрів.

За останніми офіційними даними, внаслідок стихійного лиха загинули або зникли безвісти понад 13 тис. чоловік. В останні дні на сході Японії відбуваються серії афтершоків - тільки в середу тут було зафіксовано понад 20 землетрусів магнітудою від 5,1 до 6,0.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії стався землетрус силою 9 балів, який викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Незабаром в тому самому районі сталися ще кілька могутніх підземних поштовхів магнітудою понад 6 балів. Після землетрусу через вихід з ладу систем охолоджування було введено режим надзвичайної ситуації на двох АЕС, розташованих у префектурі Міягі, що сильно постраждала від підземних поштовхів і цунамі.

Підтверджена владою кількість загиблих і зниклих безвісти після руйнівного землетрусу, що стався у п`ятницю, перевищила 13 тисяч чоловік. За даними поліції, кількість загиблих досягла 4 тисяч 340 чоловік.