Стадіон у Львові отримає сучасний медіа-центр

Львів. 17 березня. УНІАН. На стадіоні до Євро-2012 розпочалося спорудження медіа-центру. Сучасний конференц-зал розташовуватиметься на четвертому та п’ятому поверхах адміністративного корпусу.

Про це УНІАН повідомили у Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові.

У приміщенні, загальною площею 921,6 м кв, на двох рівнях буде встановлено 340 місць, які будуть обладнані доступом до Інтернету. Будівництво медіа-центру має бути завершене влітку.

Водночас, на будівництві львівської арени завершується монтаж плит перекриття на п'ятому поверсі адміністративного корпусу. На першому та другому поверхах ведеться влаштування внутрішніх перегородок, конструкцій підлоги. Також триває встановлення просторових металоконструкцій даху над чашою стадіону.