На Львівській митниці викрито контрабанду вантажівок

Львів. 17 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області передала до суду кримінальну справу щодо контрабанди на територію України 24 транспортних засобів на 500 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що чоловік впродовж 2005-2006 років контрабандним способом, шляхом подання митному органу підроблених документів, які містили неправдиві дані щодо відправника, власника та вартості товару, перемістив через пункт пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці 24 вантажні автомобілі, загальною вартістю понад 500 тисяч гривень.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 201 та ч.2,3 ст. 358 КК України.

Досудове слідство у справі проводилось слідчим відділом УСБУ у Львівській області, під час якого було притягнуто до кримінальної відповідальності «підприємця», який намагався ухилитись від органу досудового слідства та суду, залишивши межі України.

Проте, вказана спроба виявилась невдалою та обвинуваченого було затримано під час перетину кордону.

Враховуючи зазначене, затриманому на стадії досудового слідства було обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а транспортні засобі, що були предметами контрабанди визнані у справі речовими доказами та на них накладено арешт.