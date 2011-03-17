Начальника ЖКГ Львівщини планують звільняти

Львів. 17 березня. УНІАН. Проект Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Львівської області на 2011-2014 роки потребує доопрацювання. «Відтак ми плануємо кадрові перестановки в головному управлінні ЖКГ Львівської ОДА». Про це під час Колегії ОДА заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Проект програми є недосконалим, потрібно рішенням Колегії створити робочу групу з розробки цієї програми, залучити до неї науковців, голів територій з хорошими результатами реформування галузі і вийти на якісну програму, щоб протягом двох тижнів її завершити і презентувати в Кабінеті міністрів України», - наголосив Михайло Цимбалюк.

На думку голови Львівської ОДА, галузь ЖКГ є надзвичайно важливою, однак її стан говорить про необхідність проведення невідкладних реформ. Одні з основних зауважень, які висунув Михайло Цимбалюк до керівника ГУ ЖКГ ЛОДА Євгена Бентковського, це відсутність на Львівщині масштабних проектів переходу на альтернативні джерела палива.

Серйозні зауваження голови ЛОДА викликала і відсутність серйозних інвестицій в галузь, зокрема, за проектом утилізації твердих відходів. «Свого часу на Тернопільщині за такими проектами було більше 50 пропозицій», - зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Прикладом фахової роботи у сфері ЖКГ голова Львівської ОДА назвав роботу мера Золочева Ігоря Гриньківа. Зокрема, там майже у 50% багатоквартирних будинків створено ОСББ. В той час на Львівщині ця цифра складає орієнтовно 22-27%. Михайло Цимбалюк порадив посадовцям обласного управління ЖКГ Львівської ОДА перейняти цей досвід.