Янукович доручив привести міста Євро-2012 до рівня турніру

Львів. 17 березня. УНІАН. Президент Віктор Янукович доручив віце-прем’єр-міністру – Міністру інфраструктури Борису Колеснікову привести у належний стан дороги в містах, які прийматимуть Євро-2012.

Про це йшлося під час зустрічі Бориса Колеснікова та Віктора Януковича щодо підготовки до проведення фінальної частини футбольного Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

«Це завдання має багато складових, і по кожній з них йде напружена планова робота. Всі напрямки підготовки до Євро закриті», – підкреслив віце-прем’єр.

Борис Колесніков також зазначив, що «єдине, остаточно невирішене питання, це – персонал, що має безпосередньо забезпечувати проведення Євро».

«Ми просимо допомоги міст – Львова, Донецька, Харкова – у підборі кадрів для роботи на стадіонах, в аеропортах. Звертатимемося також до вищих навчальних закладів для того, щоб сформувати якісний менеджмент», - зазначив віце-прем’єр.

Не менш важливою темою під час зустрічі з Президентом стала якість дорожнього покриття у містах, які прийматимуть матчі Євро. Глава держави доручив надати практичну реальну допомогу всім чотирьом містам – Львову, Києву, Донецьку та Харкову – у приведенні в належний стан доріг.

Борис Колесніков поінформував, що вчора відбулася нарада у Міністерстві фінансів, на якій вирішуватиметься питання виділення коштів у другому півріччі, «щоб міста Євро-2012 відповідали рівню турніру».