Ветерани Львівщини хочуть видавати вісник
Допомоги просять в губернатора
Львів. 17 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з представниками Львівського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання «Ветеранів». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Зокрема, голова відділення Ярослав Гірник звернувся до голови Львівської ОДА щодо сприяння організації у виданні «Ветеранського вісника», сприяння у роботі відділення та співпраці об’єднання з вишами та школами, нагородження ветеранів.
Голова Львівська ОДА М. Цимбалюк пообіцяв сприяти роботі об’єднання. Також керівник області додав, що вітатиме членів об’єднання з урочистими датами в їх житті.
У Львівській області налічується 80 тис. членів Львівського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання «Ветеранів».