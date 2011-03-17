Ветерани Львівщини хочуть видавати вісник

Львів. 17 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з представниками Львівського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання «Ветеранів». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, голова відділення Ярослав Гірник звернувся до голови Львівської ОДА щодо сприяння організації у виданні «Ветеранського вісника», сприяння у роботі відділення та співпраці об’єднання з вишами та школами, нагородження ветеранів.

Голова Львівська ОДА М. Цимбалюк пообіцяв сприяти роботі об’єднання. Також керівник області додав, що вітатиме членів об’єднання з урочистими датами в їх житті.

У Львівській області налічується 80 тис. членів Львівського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання «Ветеранів».