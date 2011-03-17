Тарифи на електроенергію для населення зростуть ще на 15%

Київ. 17 березня. УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила підвищити на 15% тарифи на електроенергію для населення з квітня цього року. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв сьогодні на засіданні.

Зокрема, тариф на електроенергію для міського населення за умови споживання до 150 кВт/год. на місяць зросте до 28,02 коп. за кВт/год. (тут і далі тарифи з урахуванням ПДВ), для населення, яке споживає більш як 150 кВт/год. – до 36,48 коп. за кВт/год.

Для населення, яке проживає в сільській місцевості, за умови споживання до 150 кВт/год. на місяць тариф зросте до 25,92 коп. за кВт/год., у разі споживання понад 150 кВт/год. на місяць – до 33,72 коп. за кВт/год.

Для населення, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами і електроопалювальними установками, зокрема в сільській місцевості, тариф з 1 квітня ц.р. зросте за умови споживання до 250 кВт/год. до 21,54 коп. за кВт/год., а у разі споживання більш як 250 кВт/год. – до 28,02 коп. за кВт/год.

Для жителів негазифікованих будинків, а також будинків, в яких відсутня централізована система теплопостачання, зокрема сільської місцевості, тариф зросте до 21,54 коп. за кВт/год. незалежно від обсягів щомісячного споживання.

Тарифи набувають чинності з 1 квітня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, востаннє тариф на електропостачання в Україні було піднято з 1 лютого на 30%.