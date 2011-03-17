Мешканців Львівщини просять не спалювати побутове сміття

Львів. 17 березня. УНІАН. Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області звертається до мешканців регіону з проханням не спалювати побутове сміття. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Наведення порядку на наших подвір’ях не означає – винести сміття за ворота на вулицю, найближче урочище або спалити його із залишками сухої рослинності. Ми повинні глибоко усвідомити, що спалювання сміття негативно впливає на стан навколишнього середовища і загрожує здоров’ю людей. Під час горіння виділяються різні речовини, які загострюють або викликають захворювання, – переважно серцево-судинної системи і дихальних шляхів. При термічному розкладанні несортованого сміття в атмосферу виділяються діоксини і інші небезпечні речовини», – зазначено в повідомленні.

Нагадуємо, природоохоронне законодавство Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” забороняє спалювання залишків сухої рослинності і особливо відходів, самовільну порізку зелених насаджень та забруднення земель.