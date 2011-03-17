Львівщина готова до весняно-польових робіт

Львів. 17 березня. УНІАН. Львівська область до проведення весняно-польових робіт готова. Про це йшлося під час Колегії Львівської ОДА за участі губернатора.

Зокрема голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк наголосив керівникам районів на тому, що проведення весняно-польових робіт в області буде перевіркою для них на здатність керувати територією.

Крім того, голова Львівської ОДА підкреслив, що використання земель повинно бути ефективним. «Кожен гектар має бути виораний, оброблений та засіяний. Крім того, необхідно збільшувати посівні площі за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не використовуються», - наголосив Михайло Цимбалюк.

Як повідомив заступник голови ОДА Іван Стефанишин, область на сьогодні повністю готова до проведення весняно-польових робіт, агропромисловий комплекс забезпечений добривами, необхідною технікою та паливно-мастильними матеріалами.

«Загальна площа посівів ярих культур у 2011 році досягне 297,9 тис. га, з яких під ярі зернові і зернобобові відводиться 118,3 тис. га, що на 6,4 тис. га, або 5,7% більше рівня попереднього року. Крім того, передбачено розширення посівних площ зернових на 4,8%, гречки на 7% та сої – на 45,5%. Загальна площа посівів цукрових буряків картоплі та овочів залишаться на рівні минулорічних. Обсяги вирощування картоплі за промисловими технологіями в області збільшаться на 13%.

Відповідно до прогнозованої структури посівних площ на 2011 рік вся посівна площа в усіх категоріях господарств становитиме 548,1 тис. га, що на 8,1 тис. га, (101,5 %) більше від минулого року. У сільськогосподарських підприємствах: 221,9 тис. га, що на 1,9 тис. га більше відповідного періоду.

Зростання посівних площ відбуватиметься в основному за рахунок розширення на 104,8 % зернових, сої на 145,2 %, гречки на 107,0 %. Водночас на 13 % скоротяться посіви озимого ріпаку, як у всіх категоріях так і у агроформуваннях», - додав він.