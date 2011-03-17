Малозабезпечені жителі Львівщини отримають допомогу від ОДА

Львів. 17 березня. УНІАН. Малозабезпечені мешканці регіону отримають допомогу від Львівської ОДА. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«На одноразу адресну допомогу малозабезпеченим громадянам області зможуть претендувати сім’ї, загальний дохід яких є меншим за прожитковий мінімум. Залежно від проблеми, житель Львівщини може отримати від 300 грн до 3 тис. грн.”, - підкреслив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

З метою розгляду звернень громадян, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та потребують додаткового соціального захисту, розпорядженням голови від 23.02.2011р. створена комісія з питань надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області.

Для отримання адресної допомоги громадяни подають заяву. До заяви додаються такі документи: копія паспорта, пенсійного посвідчення, ідентифікаційного номера; довідка про склад сім’ї; акт обстеження матеріального стану з місця проживання; довідка про доходи (за останні 6 місяців) заявника і всіх членів сім’ї; довідка лікувального закладу, інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання адресної допомоги.

Надання адресної допомоги здійснюється один раз на рік.

Також Програмою передбачено виплату адресної грошової допомоги ветеранам УПА, у тому числі компенсаційних виплати на пільговий проїзд на міжміських внутрішньообласних маршрутах, відшкодування витрат на поховання учасників національно-визвольних змагань, співфінансування на конкурсних засадах мікропроектів громадських і благодійних організацій, надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів та політичних в’язнів і репресованих, які мають статус обласних, для здійснення їх статутної діяльності.

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти обласного бюджету, затверджені сесією обласної ради на відповідний рік. Зокрема, на 2011 рік на виконання заходів Програми затверджено кошти у сумі 2025 тис. гривень, в т.ч. для надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам області за розпорядженням голови обласної державної адміністрації 500,0 тис. гривень.