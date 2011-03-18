Підприємці повинні сплачувати податок на місці, – губернатор

Львів. 18 березня. УНІАН. Усі гілки влади у Львівській області, контролюючі структури, повинні робити все, щоб суб’єкти господарювання, які ведуть свою діяльність в області, були тут зареєстровані і сплачували податки на місці. На цьому наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

М. Цимбалюк наголосив, що не можна допускати таких випадків, як зміна реєстрації «Львівської пивоварні»: «Це підприємство спрямовувало до бюджетів 120 млн грн і зараз зареєстровано у Запоріжжі. А скільки таких суб’єктів? А у нас за минулий рік недопоступленя податків і зборів до плану, які адмініструє податкова, становить близько 500 млн. грн».

«Треба зрозуміти через що від нас йдуть підприємства – це наслідок роботи податкової чи інші несприятливі чинники? За результатами цього розгляду ми дамо оцінку роботі керівнику податкової адміністрації», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.