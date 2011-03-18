Офіційний курс валют на 18 березня

Львів. 18 березня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.3900 (на 17 березня – 794.3900). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1112.4638 (на 17 березня – 1108.2535)

10 RUR – 2.7638 (на 17 березня – 2.7719)

100 PLN – 272.7295 (на 17 березня – 272.8009).

Усі курси валют на 18 березня 2011 року.

Зазначимо, що 17 березня у банку «Львів» курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні були такі: USD – 794.200 / 797.800, EUR – 1102.000 / 1114.000, RUB – 2.4500 / 2.7800 та PLN – 269.000 / 278.000.