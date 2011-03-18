Підприємства теплоенергетики заборгували за газ 262 млн. грн.

Львів. 18 березня. УНІАН. На Львівщині з початку опалювального сезону 2010-2011 року оплата за спожитий природній газ підприємствами комунальної теплоенергетики складає 53,4%, сума заборгованості становить 261,5 млн. грн. Про це йшлося під час колегії Львівської ОДА 17 березня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, тільки за січень-лютий цього року рівень оплати спожитого природного газу становить 56,3%, а заборгованість – 126,1 млн. грн.

Зазначимо, що найнижчий рівень розрахунків з початку опалювального сезону (жовтень 2010 року – березень 2011 року) допустили теплопостачальні підприємства КП «Червоноградтеплокомуненерго» - 36,2%, заборгованість – 32,1 млн. грн, КП «Золочівтеплокомуненерго» - 43,4%, заборгованість – 3 млн. грн. та КП «Дрогобичтеплокомуненерго» - 44,3% із заборгованістю 11,6 млн.грн.

Додамо, що підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення розрахувалися за спожиту електроенергію на 100%.

Водночас за рівнем розрахунків за спожиті енергоносії підприємства області входять у десятку кращих серед областей України.