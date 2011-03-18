У центрі Львова обвалився балкон із жінкою

Львів. 18 березня. УНІАН. У центрі Львова на вул. Ак. Колесси, 9 на другому поверсі провалився внутрішній балкон, на якому у той час стояла 39-річна жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у мерії, потерпілу було госпіталізовано в реанімаційне відділення 8-мої комунальної міської клінічної лікарні.

За словами головного лікаря Василя Обаранця, у потерпілої перелом великої гомілкової кістки ноги.

«Жінці наклали гіпс. Зараз її вже переведено з реанімації у травматологію. У лікарні вона пробуде до двох тижнів», - зазначив лікар.

Як повідомили в ЛКП «Цитадель-центр», у грудні минулого року на вул. Ак. Колесси, 9 було проведено підтримуючий ремонт балкону. Цього року його планували відремонтувати.

«Адміністрація вирішує питання фінансової компенсації. Мешканка обов’язково отримає матеріальну допомогу», - зазначила голова Галицької районної адміністрації Ірина Маруняк.

Нагадаємо, трьохповерховий будинок №9 на вул. Колесси збудовано у 1895 році.