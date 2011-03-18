Цимбалюк отримав подяку від Мінкультури

Львів. 18 березня. УНІАН. Міністерство культури і туризму України висловило подяку голові Львівської ОДА Михайлові Цимбалюку за сприяння та створення необхідних умов для розвитку культури у регіоні, організацію та належне проведення регіонального етапу Огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості.

У 2010 році у регіонах України відбувся Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості, який проводиться з метою вивчення, удосконалення та активізації діяльності клубних закладів у сільській місцевості, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування сільського населення, привернення уваги державних органів влади до проблем культури села.

Огляд-конкурс засвідчив, що у більшості клубних закладів створені належні умови для збереження та розвитку української культури, забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб населення, що в свою чергу сприяє збереженню народної творчості та аматорського мистецтва.