Молодик обікрав їдальню школи

Львів. 18 березня. УНІАН. Працівники карного розшуку Червоноградського міськвідділу міліції затримали 20-річного хлопця, який викрав продукти харчування з їдальні школи.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, про крадіжку повідомила дирекція. «Коли вони вранці прийшли на роботу, то помітили, що у їдальні бракує вікна і деяких продуктів харчування», – зазначають в міліції.

За підозрою у пограбуванні затримали колишнього учня школи. Встановлено, що молодик проходив повз школу і побачив, що одне з вікон забите фанерою. Він добре знав, що це вікно їдальні, от і вирішив «зайти».

Зловмисник зняв фанеру і проник до їдальні звідки поцупив сардельки, ковбасу, соки, цукерки та інші продукти.

Після затримання він в усьому зізнався. Розповів, що скоїв крадіжку, щоб повечеряти і половину продуктів уже з’їв. Проти хлопця порушили карну справу.