21 березня зі Львова стартує «Автомобільний марш протесту»

Львів. 18 березня. УНІАН. 21 березня, в рамках безстрокової акції протесту, яка розпочалась 1 лютого 2011 року, Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу, із залученням громадських рухів та об‘єднань Львівщини, проведуть акцію «Автомобільний марш протесту Україною» у формі автопробігу-протесту з міст Львова та Луганська, який завершиться об‘єднанням автоколон 25 березня у Києві.

Як повідомив УНІАН голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій Корчинський, дві автоколони зі Львова та Луганська виїдуть з кінцевих пунктів автопробігу 21 березня о 12.00 та з’єднаються 25 березня на Софіївській площі Києва, де проведуть протестний мітинг.

«Автопробіг передбачається, як акція загального єднання громадян України. У містах руху колон передбачено проведення мітингів, семінарів, «круглих» столів, збір підписів під спільними вимогами – відставки уряду, який здійснює непрофесійні та неефективні реформи», - розповів Андрій Корчинський.

Він також зазначив, що до акції долучилися представники Конфедерації вільних профспілок, молодіжного руху «Відсіч», Асоціації правозахисників України, Всеукраїнської спілки ветеранів, Спілки офіцерів України, Асоціації українських банків.

Як розповів Андрій Корчинський, об 11.00 колона з легкових та вантажних автомобілів сформується на вулиці Пасічній звідки вирушить о 12.00 до Києва, зупиняючись по маршруту слідування у містах та райцентрах для проведення мітингів та інформування громадян про мету акції.

25 березня, учасники автопробігу зі Львова та Луганська об'єднаються у Києві, на Софіївській площі, де відбудеться мітинг протесту під гаслом: «Відбери в олігархів Україну, поверни її громадянам!» з вимогами відставки Уряду, «який проводить неефективні та непрофесійні реформи», - розповів Андрій Корчинський.

Він також зазначив, що свої вимоги вони мають намір цього ж дня передати до Адміністрації Президента України.