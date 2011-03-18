Ветерани просять МЗС вибачитись перед Ізраїлем

Львів. 18 березня. УНІАН. Львівська обласна організація ветеранів України та Антифашистський комітет Львівщини звернулися із заявою до Президента України В.Януковича в якій просять, щоб органи державної влади Львівщини, через МЗС України, принесли свої вибачення до держави Ізраїль, за глум над пам’ятним знаком загиблим євреям, який був встановлений за кошт громадян Ізраїлю в урочищі «Бабка».

Як зазначається у тексті заяви, переданій УНІАН, «в ніч з 13 на 14 березня вандали розбили пам’ятний знак встановлений на честь більше ніж 200 євреїв – мешканців міста Великі Мости на Львівщині, серед яких була велика кількість дітей, знищених у 1941 році в урочищі «Бабка», яке знаходиться по дорозі з Великих Мостів до села Борове.

«Пам’ятний знак з чорного граніту був розбитий. Автори цього злочину залишили свої автографи у вигляді напису «Смерть жидам» та фашистської свастики. Щоб ніхто не сумнівався в тому, що це вчинили українські націоналісти, для підтвердження, був намальований тризуб», - йдеться у тексті заяви до Глави держави.

«Ми звертаємося до органів МВС України з проханням віднайти цих вандалів та покарати. Тим самим захистити честь України, бо правопорядок в Україні визначається не кількістю вандалів та вчинених ними злочинів, а спроможністю органів МВС забезпечити правопорядок», - наголошується у заяві.

Автори заяви також звертаються до органів державної влади Львівщини з проханням «принести свої вибачення до держави Ізраїль, через МЗС України, за глум над пам’ятним знаком, який був встановлений за кошт громадян Ізраїлю в урочищі «Бабка».