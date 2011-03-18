Ветерани просять МЗС вибачитись перед Ізраїлем
За глум над знаком загиблим євреям на Львівщині
Львів. 18 березня. УНІАН. Львівська обласна організація ветеранів України та Антифашистський комітет Львівщини звернулися із заявою до Президента України В.Януковича в якій просять, щоб органи державної влади Львівщини, через МЗС України, принесли свої вибачення до держави Ізраїль, за глум над пам’ятним знаком загиблим євреям, який був встановлений за кошт громадян Ізраїлю в урочищі «Бабка».
Як зазначається у тексті заяви, переданій УНІАН, «в ніч з 13 на 14 березня вандали розбили пам’ятний знак встановлений на честь більше ніж 200 євреїв – мешканців міста Великі Мости на Львівщині, серед яких була велика кількість дітей, знищених у 1941 році в урочищі «Бабка», яке знаходиться по дорозі з Великих Мостів до села Борове.
«Пам’ятний знак з чорного граніту був розбитий. Автори цього злочину залишили свої автографи у вигляді напису «Смерть жидам» та фашистської свастики. Щоб ніхто не сумнівався в тому, що це вчинили українські націоналісти, для підтвердження, був намальований тризуб», - йдеться у тексті заяви до Глави держави.
«Ми звертаємося до органів МВС України з проханням віднайти цих вандалів та покарати. Тим самим захистити честь України, бо правопорядок в Україні визначається не кількістю вандалів та вчинених ними злочинів, а спроможністю органів МВС забезпечити правопорядок», - наголошується у заяві.
Автори заяви також звертаються до органів державної влади Львівщини з проханням «принести свої вибачення до держави Ізраїль, через МЗС України, за глум над пам’ятним знаком, який був встановлений за кошт громадян Ізраїлю в урочищі «Бабка».