У Львівському СІЗО помер 24-річний хлопець

Київ. 19 березня. УНІАН. У Львівському слідчому ізоляторі від менінгіту помер 24-річний житель Кузнецовська Дмитро Чевжик. Про це в інтерв’ю програмі «Патруль» розповіла його мати. Жінка уже майже місяць не знімає чорної хустки. Відтоді, як у Львівському СІЗО їй повідомили про смерть єдиного сина.

Неприємності для Дмитра Чевжика почались у 2009-ому році коли його звинуватили у зберіганні наркотиків. Суд помістив молодика в Рівненське СІЗО, де він відсидів майже увесь термін ув’язнення – 2 роки. Дмитро, занедужав ще в листопаді – він скаржився на головні болі та підвищену температуру.

Коли Раїса Чевжик попросила начальника Рівненського слідчого ізолятора перевести сина до лікарні, почула відмову. Більше живим свого сина Раїса Чевжик не бачила. У цьому звинувачує начальника Рівненського СІЗО, який начебто не захотів вчасно направити її сина на лікування.

Аналіз крові у Дмитра Чевжика взяли тільки через тиждень після візиту матері, коли його стан значно погіршився. Результат, який прийшов через 8 днів, виявився позитивним. У засудженого виявили менінгіт.

Раїса Чевжик, дізнавшись про переведення сина до лікарні, зітхнула з полегшенням. Але коли жінка приїхала на побачення, це відчуття змінилось тривогою.

Через тиждень Дмитро Чежвик помер. Розповісти подробиці останніх днів його життя за ґратами у Львівському СІЗО відмовились. Коли ж мати хлопця приїхала забирати тіло сина, на неї чекав ще один, найсильніший удар.

Раїса Чевжик переконана: її син зараз би не лежав у землі, якби спершу працівники Рівненського СІЗО, а згодом і Львівського – вчасно надали йому кваліфіковану медичну допомогу. З кого питати за його смерть жінка не знає. Але просить правоохоронні органи провести розслідування цього трагічного випадку і покарати винних. У Дмитра Чевжика залишився напівсиротою шестирічний син, який тепер виростатиме без батька.