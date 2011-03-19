Жидачівський комбінат буде працювати

Львів. 19 березня. УНІАН. ВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» буде працювати. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час відвідин підприємства

«Це підприємство є бюджетоутворювачем для району, тут працює близько 2 тис. людей, зарплата в них у межах 2 тис. грн, хоча це недостатньо, керівництво обіцяє її нарощувати. Але існує низка проблем, які потрібно вирішувати як на рівні області, так і держави. Ми з керівництвом підприємства зійшлися на тому, що треба нарощувати потужності і підприємство буде працювати», – зазначив голова ОДА.

За словами Цимбалюк, є політична воля, є зобов’язання влади перед людьми, зокрема, про створення робочих місць. «Є певні непорозуміння з керівництвом податкової адміністрації, управлінням лісового господарства щодо кількості сировини. Найближчим часом будуть підготовані доручення і я переконаний, що через певний період ми знову побуваємо на підприємстві, і побачимо яким чином вони будуть виконуватись», - відзначив голова Львівської ОДА М.Цимбалюк.

Довідка УНІАН. ВАТ «Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат» є одним із найбільших підприємств целюлозно-паперової промисловості України (після Київського та Рубіжанського). Особливість роботи комбінату - замкнутий цикл виробництва від необробленої деревини до готової продукції. Комбінат введено в експлуатацію у жовтні 1951 року. Підприємство перетворено у ВАТ у процесі приватизації, яка розпочалася у 1995 році. Спеціалізація: випуск газетного паперу, паперу та картону для гофрування, гофропродукція, виробництво целюлози.