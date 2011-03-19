У квартирі львівської пенсіонерки викрили підпільну гуральню

Львів. 19 березня. УНІАН. У Львові співробітники міліції Сихівського райвідділу внутрішніх справ викрили в одному з помешкань житлового мікрорайону «Сихів» підпільну гуральню.

Як поінформували УНІАН у Сихівському РВВС, під час санкціонованого обшуку в одному з помешкань на вулиці Навроцького, яке належить раніше судимій 62-річній львів‘янці, було виявлено та вилучено шість пластикових ємностей (загальною місткістю 35 л) з характерним запахом спирту.

Згідно висновку експертів, вилучена рідина «являється фальсифікованими алкогольними напоями».