Школярі з Городоччини взяли участь у міжнародному конкурсі

Львівська область. 19 березня. УНІАН. 17 березня, у 17 загальноосвітніх навчальних закладах Городоцького району було проведено міжнародний математичний конкурс «Кенгуру-2011». Про це повідомили УНІАН у Городоцькій РДА.

Як зазначається у повідомленні, у конкурсі взяли участь учні 2 - 11 класів із 32 загальноосвітніх навчальних закладів, приблизно 1370 учнів.

Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення. Кожному учаснику конкурсу буде вручено спеціальний сертифікат учасника міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» та інформаційний вісник.

Переможці з найкращих шкіл-учасників будуть запрошені до літніх навчально-оздоровчих таборів.

