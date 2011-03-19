У Дрогобицькому районі збудують сміттєпереробний завод

Львівська область. 19 березня. УНІАН. У Дрогобицькому районі у травні-червні цього року розпочнуть будівництво сміттєпереробного заводу. Про це на сесії Дрогобицької районної ради повідомив голова Дрогобицької райдержадміністрації Михайло Сендак.

З його слів, побудова сміттєпереробного заводу на території району включена в державну програму. Уже підписані угоди із Старосамбірською, Самбірською, Стрийською РДА та Самбірською, Трускавецькою, Стебницькою міськими радами для того, щоб забезпечити роботу підприємства на повну потужність, а саме переробку 120 тисяч кубометрів побутових відходів щомісяця.

«Проблему сміттєзвалища намагалася вирішити як влада району, так і влада міста починаючи з 90-х років. Проте, маємо вже 20 років незалежності, а питання так і не зрушило з місця. Цього року великі інвестиції будуть вкладені в будівництво підприємства. Розпочнуться відповідні роботи вже в травні-червні цього року», – наголосив Михайло Сендак.