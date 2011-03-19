Чиновники безпідставно видали ордери на три квартири

Львів. 19 березня. УНІАН. У Львівській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службовців однієї із міських рад, які в 2010 році безпідставно видали ордери на три квартири, які в подальшому були приватизовані.

Як повідомили УНІАН у ДГЗ МВС України, в результаті протиправних дій державі завдано збитків на понад 300 тис. грн.

Міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ч.2 ст.366 «Службове підроблення» КК України.