На Львівщині обікрали туберкульозний диспансер

13:38, 19 березня 2011
Львів
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Сума збитків встановлюється

Львівська область. 19 березня. УНІАН. У місті Червонограді з приміщення  туберкульозного диспансеру викрали 20 секцій радіаторів центрального опалення.

Як повідомили УНІАН у Червоноградському міськвідділі внутрішніх справ, куди поступила заява про крадіжку від завгоспа диспансеру, зловмисники  виламали замок у вхідних дверях стаціонарного відділення Червоноградського туберкульозного диспансеру, який перебуває в неробочому стані, звідки викрали 20 секцій радіаторів центрального опалення.

Сума завданих збитків встановлюється.

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