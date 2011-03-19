На Львівщині обікрали туберкульозний диспансер
13:38, 19 березня 2011Львів
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Сума збитків встановлюється
Львівська область. 19 березня. УНІАН. У місті Червонограді з приміщення туберкульозного диспансеру викрали 20 секцій радіаторів центрального опалення.
Як повідомили УНІАН у Червоноградському міськвідділі внутрішніх справ, куди поступила заява про крадіжку від завгоспа диспансеру, зловмисники виламали замок у вхідних дверях стаціонарного відділення Червоноградського туберкульозного диспансеру, який перебуває в неробочому стані, звідки викрали 20 секцій радіаторів центрального опалення.
Сума завданих збитків встановлюється.
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